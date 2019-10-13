Борис Менделевич прокомментировал предложение Минздрава проверять водителей на алкоголизм

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). Член комитета Госдумы по охране здоровья психиатр-нарколог Борис Менделевич прокомментировал предложение Минздрава проверять водителей на хронический алкоголизм. Так, специалист считает, что обследование должно быть максимально полным, чтобы не допустить ошибок. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее РБК сообщало, что Минздрав России утвердил новые правила прохождения медицинской комиссии для получения водительских прав. Так, обязательным станет тест на определение маркеров, свидетельствующих о хроническом алкоголизме, говорится в соответствующем приказе министерства.

По словам депутата, «не совсем правильно» причислять человека в алкоголики лишь на основании такого теста. «Диагноз хронический алкоголизм выставляется не только и даже не столько по наличию какого-то маркера в организме в крови у человека, сколько при прохождении этим человеком определенного обследования: изучения его анамнеза, сбор данных от его родственников, друзей, соседей. Это такой большой процесс выставления диагноза. Он не может сужаться только до того, чтобы определить есть маркер в крови или нет», - пояснил Менделевич.

Так, депутат также отметил, что определяемый маркер определяется в крови человека и при иных заболеваниях, например, печени. «Сама суть идеи совершенно правильная. Надо определять не состояние на учете, а диагноз. Но при установлении диагноза надо пользоваться не только и не столько этим маркером, сколько настоящим обследованием», - отметил психиатр-нарколог.



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