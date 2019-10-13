В Заинске наградили победителей конкурса «Работа как искусство»

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). В Центре труда и занятости населения города Заинска наградили победителей районного конкурса детских рисунков и сочинений на тему «Работа как искусство». Об этом сообщает «Заинск-информ».



2019 год объявлен Годом культуры и Годом рабочих профессий. Школьникам городских и сельских образовательных учреждений предложили выразить через рисунок свое видение рабочей профессии. Все участники очень старались. Дети изобразили труд педагога, швеи, токаря, пчеловода и другие виды взрослой деятельности. Для многих примером стал родительский труд.

На конкурс сочинений на татарском и русском языке заявились 12 участников. В течение месяца члены жюри оценили работы талантливых учеников.

Руководитель Управления культуры Светлана Ревина отметила, что в рамках года культуры в Заинске реализуются различные проекты, в том числе и проект «Культуры труда». Цель проекта – повысить престиж рабочих профессий.





Всем юным участникам конкурса вручили грамоты, а победители удостоились подарков.



В конкурсе рисунков среди учеников с 1-го по 4 классы победила Юлия Алексеева, ученица 2-го класса школы № 1, с 5-го по 8 классы первое место поделили семиклассница Элина Галина из Татарской гимназии и восьмиклассница Александра Зозуленко из школы № 9.

В конкурсе сочинений на русском языке первое место присудили Ивану Малышеву – ученику шестого класса Александро-Слободской школы. Среди сочинений на татарском языке победителя выявить не удалось, а второе место между собой поделили девятиклассница Алина Лукманова и Камиль Миннибаев – ученик 4-го класса.



Организаторами районного конкурса рисунков выступили Управление культуры, Центр труда и занятости населения и Управление образования.

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