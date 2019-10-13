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Татар-информ

13 октября 2019, 10:02

Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

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Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

Поправки в закон будут внесены в целях экономии бюджетных средств.

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей. Об этом сообщает Газета.ру.

Согласно поправкам, теперь получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет смогут лишь те родители, кто действительно ухаживает за своим ребенком и тратит на это большое количество времени.

Поправки также рассмотрят вопрос получения пособия теми родителями, кто, получая пособия, работает неполный день.

При этом, ежемесячного пособия по уходу за ребенком будут лишены граждане, если будет выяснено, что в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо.

Как сообщает РБК, поправки в закон будут внесены в целях экономии бюджетных средств.
 

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