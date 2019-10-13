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Татар-информ

13 октября 2019, 22:31

Сельское хозяйство

Более двух тонн говядины купили чистопольцы на сельхозярмарке

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Сельское хозяйство

Более двух тонн говядины купили чистопольцы на сельхозярмарке

Фото: chistopol-rt.ru

Большим спросом у покупателей пользовался картофель: 4,3 тонны этого корнеплода скупили уже в первой половине дня.

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). 12 октября в Чистополе состоялась сельскохозяйственная ярмарка, в ходе которой фермеры реализовали продукции на сумму более 1 млн рублей. Об этом пишут «Чистопольские известия».

На местах торговли побывал исполняющий обязанности главы района Константин Иванов.

По традиции фермеры представили широкий ассортимент плодовоовощной, молочной и мясной продукции. Большим спросом у покупателей пользовался картофель: 4,3 тонны этого корнеплода скупили уже в первой половине дня.

Хорошо с прилавков уходила и мясная продукция. Лишь одной говядины на ярмарке было продано 2250 кг на сумму более 670 тысяч рублей.

В Чистопольском районе ярмарки будут проходить до конца года, однако проводиться они будут не каждую неделю.

 

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