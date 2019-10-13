Немецко-датский квартет представит в Казани альтернативный джаз

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). В казанском Центре современной культуры «Смена» 15 октября выступит джазовый квартет из Германии и Дании Ronny Graupes Spoom. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Группу в 2005 году основал гитарист Ронни Граупе. Тогда молодой музыкант, обладатель национальной премии Jugend Jazzt, вдохновлялся прежде всего классической джазовой музыкой.

Впоследствии Ронни постепенно ушел от традиционного джаза. «Его пьесы выстраиваются по академическим законам, для них характерна непростая драматургия и узнаваемая смесь серьезности и иронии», – отмечают организаторы события.

После записи трех альбомов традиционное джазовое трио превратилось в квартет. К играющему на гитаре Ронни Граупе, басисту Йонасу Вестергарду и ударнику Кристиану Лиллингеру в 2016 году присоединился саксофонист Кристиан Вейднер.

Концерт пройдет при поддержке Гете-Института. Начнется он в 19 часов.

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