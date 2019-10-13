Школа пономарей открылась в Набережных Челнах

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах при приходе Свято-Вознесенского архиерейского подворья заработала школа пономарей. Об этом пишет сайт «Православное Закамье».

Юные воспитанники школы будут изучать особенности православного богослужения и традиций, они научатся читать богослужебные тексты, петь на службах, звонить в церковные колокола и многому другому.

Кроме того, после получения необходимых знаний учащиеся «будут активно привлекаться к послушаниям в алтаре и в храме в качестве алтарников, а также к пению и чтению во время службы».

Учиться здесь смогут не только мальчики, но и девочки, которые смогут в качестве юных певчих принимать участие в богослужениях, быть помощницами по храму и так далее.

Школа пономарей приглашает на занятия по субботам и воскресеньям детей и подростков в возрасте от десяти лет и старше. Первые уроки уже прошли – на них зашла речь об устройстве православного храма.

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