В Нижнекамске откроется завод по производству ПВХ-труб и упаковочной пленки

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). Десятый резидент появился в ТОСЭР «Нижнекамск». Он будет располагаться в одноименном промпарке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Компания «Симпл» выпускает полимерные трубы, стретч-пленки и фитинги – примерно 80 км труб в месяц. Поставщиками сырья являются «Сибур» и «Нижнекамскнефтехим». Благодаря мощностям в Нижнекамске «Симпл» сможет увеличить масштабы производства.

Объем инвестиций в новый завод составит 23 млн рублей с созданием 21 рабочего места. Проект запустят в текущем году.

Юбилейный резидент ТОСЭР в Нижнекамске – не последний, на подходе также производители картонной упаковки для яиц и строительных лесов.

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