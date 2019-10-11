В Болгаре отпраздновали 100-летие Куйбышевского педагогического училища

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). В Музее Болгарской цивилизации состоялось мероприятие, посвященное 100-летию образования Куйбышевского педагогического училища. Об этом пишет газета «Яна тормыш».



Праздник состоялся при участии почетных гостей праздника – главы района Фаргата Мухаметова, начальника отдела образования Александра Ермилина, доктора исторических наук, профессора Евгения Бурдина, начальника архивного отдела Гульсины Зигангировой, председателя ветеранской организации Татьяны Бурумовой, ветеранов педагогического труда города, района, республики, школьников.



Специально к вековому юбилею открылась выставка «Школа учителей», оформленная по документам архивного отдела, музейного и личных фондов. Девять стендов повествуют о годах становления педучилища, его руководителях, выпускниках, завоевавших высокие награды, о педагогах.



Интересный материал содержат альбомы по истории училища, имеются также списки учащихся разных годов обучения, преподавателей. Ветеран педагогического труда Клара Морюхова в интересной форме рассказала о деятельности этого хорошо известного в те годы учебного заведения. Она приводила много интересных фактов, которые по крупицам собирала в архиве, узнавала у родственников.



Интересными историями делились и другие ветераны педагогического труда, выпускники училища Нина Борюшкина, Раиса Нигматуллина, Асия Габдуллина, Флюра Галиева, Нина Амосова. Все они посвятили жизнь школе, а многие из них стали директорами.



«Я по окончании педучилища получила диплом с отличием. Таких учеников было немного, а в училище был оформлен стенд с нашими фотографиями», – показывая документ, говорит Нина Борюшкина.



Благодарственные письма отдела образования вручили ветеранам педагогического труда Кларе Морюховой, Галине Дербеневой, завотделом экспозиционно-выставочной деятельности Юлии Гатиной.

Завершилась встреча праздничным чаепитием.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.