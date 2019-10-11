В нижнекамском поселке Трудовой жители целой улицы оказались заложниками подрядной организации

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). Полтора месяца назад на одной из улиц поселка Трудовой в Нижнекамском районе Татарстана вырыли глубокую траншею. Началась установка пожарного гидранта. Средства на установку собирали всем поселком в рамках программы по самообложению, передает «НТР 24».

С установкой пожарного гидранта жители решили заменить и аварийный участок водопровода. Работы шли четыре дня, после чего бригада вместе со всей спецтехникой пропала и на связь больше не выходила.

С тех пор местные жители были вынуждены перепрыгивать через траншею и пачкаться в грязи. Жертвой ситуации оказалась Замфария Миргаязова, которая при попытке преодолеть препятствие оказалась на дне траншеи, получив серьезный ушиб.

Журналисты выяснили, что земляные работы в поселке Трудовой вела управляющая компания «Жилкомсервис». Свернуть свою деятельность ей пришлось из-за поломки экскаватора.

После обращения жителей к местным СМИ технику починили в кратчайшие сроки. Траншея, которая так беспокоила сельчан, теперь засыпана.

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