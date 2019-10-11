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Татар-информ

13 октября 2019, 05:14

Общество

В трех поселениях Пестречинского района референдум по самообложению проводиться не будет

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Общество

В трех поселениях Пестречинского района референдум по самообложению проводиться не будет

Фото: газета

Пестречинский район уже несколько лет активно участвует в республиканской программе самообложения граждан.

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). В Шигалеевском, Богородском и Кощаковском поселениях Пестречинского района Татарстана референдум по самообложению проводиться не будет из-за позиции местных жителей. Об этом пишет газета «Вперед».

Муниципалитет уже несколько лет активно участвует в республиканской программе самообложения граждан. Программа подразумевает, что жители сел и деревень добровольно раз в год собирают средства на развитие своих поселений, самостоятельно определяя и размер взноса, и на что потратить деньги.

Программа действует она по принципу софинансирования: на один рубль населения из республиканского бюджета направляются четыре рубля. Если в этом году жители проголосуют «за», то в Пестрецах появятся новые тротуары, в деревне Уланово – новая детская площадка, здесь также благоустроят родник. В деревне Шихазда благоустроят дорогу до кладбища.

Однако Пестречинский район, как и все близкие к мегаполису территории, имеет свои особенности. Для жителей новых микрорайонов выгоды самообложения далеко не очевидны.

В новых жилищных комплексах нет типичных сельских проблем: здесь оборудованы дороги, построены детские площадки, есть и освещение, и водоснабжение. Впрочем, некоторые вопросы, например, очистку снега в зимний период и уборку травы в летний, решать можно более качественно.

 

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