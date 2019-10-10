В нижнекамском парке «Велики» запустили проект в поддержку слабовидящих людей

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). В нижнекамском парке «Велики» запустили проект, направленный на поддержку людей с проблемами зрения. Специально для них местные активисты организовали катание на велотандемах, передает «НТР 24».

Таким образом, люди с ограниченными возможностями здоровья смогли осуществить мечту, которая для многих из них была прежде недоступна.

Реализовать эту идею предложил велоактивист Раис Шаехов. Он рассказал, что информация о возможности покататься на велосипеде в тандеме среди незрячих нижнекамцев в основном распространяется через знакомых.

«Обычно мы договариваемся с желающими о встрече на воскресенье», – уточнил он.

В тандеме с незрячими нижнекамцами Раис катается по территории парка «Велики», но бывает, что они выезжают и на городские веломаршруты. «Особенные» нижнекамцы очень довольны новым сервисом.

Велосезон в Нижнекамске подходит к концу. Но уже в следующем году, как только дороги будут очищены от снега, поездки на велотандемах для незрячих горожан будут устраиваться гораздо чаще.

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