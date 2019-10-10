Пенсионеры-тетюшане исполнили песни военных лет

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). В рамках декады пожилых людей в Тетюшской детской школе искусств состоялся концерт «Навстречу 75-летию Великой Победы». Об этом пишет местная газета «Авангард».



Педагоги рассказали об истории возникновения известных военных песен, памятных событиях, связанных с поэтами, композиторами и исполнителями этих произведений. В исполнении оркестра народных инструментов детской школы искусств прозвучали композиции военных лет.





Затем на сцене выступили народный хор ветеранов под руководством Маргариты Адайкиной. Репертуар концерта очень понравился зрителям – любители оркестровой музыки, гости мероприятия, преподаватели вместе пели знакомые песни.





Директор Екатерина Баландина поздравила присутствующих с праздником мудрости, почитания и уважения, пожелала всего самого доброго и хорошего.





«Такие совместные творческие встречи в преддверии 75-летия Победы мы будем проводить постоянно, поэтому мы не прощаемся, а говорим «до новых встреч», – отметила руководитель школьного учреждения.





В конце мероприятия руководитель Союза пенсионеров Тетюшского района РТ Нина Новикова огласила результаты районного конкурса «Лучший цветовод». Победителям и призерам вручили дипломы и памятные подарки.

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