В Зеленодольске вдовам участников войны в Афганистане выплатят матпомощь

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). Вдовы и родители участников войны в Афганистане, умерших после прохождения службы, благотворители выделили материальную помощь. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».

По 5 тыс. рублей получат вдовы, которые не вступали в официальный брак после смерти супруга-«афганца». Если же женщина вышла замуж повторно, то деньги получат родители умершего.

Всего в списке получателей – 150 человек. Прием документов ведется по средам в ЦКИНТ имени Горького с 18 до 19 часов.

Заявитель должен принести копии документов – свидетельства о смерти, паспорта, ИНН, СНИЛС, удостоверения для родителей и жен погибших военнослужащих, а также реквизиты банковского счета.

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