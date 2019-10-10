Работница зеленодольской птицефабрики стала «Заслуженным работником сельского хозяйства РТ»

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). Сотрудница Зеленодольского филиала ООО «Птицеводческий комплекс "Ак Барс"» Татьяна Петрова удостоилась звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РТ». Об этом пишут «Новости Зеленодольска».



Почетное звание жительнице Зеленодольска присвоил Президент РТ Рустам Минниханов.



У Татьяны Петровны высокие показатели за 2018 год: валовой привес птицы составил 590 тонн, продуктивность птицы 62,3 грамм, сохранность составила 96,6%.



Татьяна Петрова демонстрирует хорошие результаты не впервые. В системе промышленного птицеводства женщина работает уже 23 года. Ее портрет украшает доску Почета предприятия, а за добросовестный труд и высокие показатели Татьяна Петровна неоднократно получала ценные подарки и денежные премии.

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