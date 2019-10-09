Буинский детский сад «Аленушка» отпраздновал 45-летие

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). Буинский детский сад «Аленушка», построенный в 1974 году, отпраздновал 45-летие. В течение нескольких десятилетий здесь воспитывались сотни детей. По случаю юбилея многие из них сегодня поздравили родной садик, пишет местная газета «Знамя».

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). Буинский детский сад «Аленушка», построенный в 1974 году, отпраздновал 45-летие. В течение нескольких десятилетий здесь воспитывались сотни детей. По случаю юбилея многие из них сегодня поздравили родной садик, пишет местная газета «Знамя».





Детский сад первым в районе среди дошкольных образований стал пилотной площадкой для работы московских специалистов по обучению детей.

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