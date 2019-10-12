WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

12 октября 2019, 23:22

Спорт

ВК «Синтез» в гостях разгромил команду ЦОП Москомспорта

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Спорт

ВК «Синтез» в гостях разгромил команду ЦОП Москомспорта

Исход встречи был решен во второй четверти, когда казанцы забили шесть голов, а москвичи – всего один.

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). В гостевом матче чемпионата России по водному поло, прошедшем в Москве, казанский «Синтез» победил команду ЦОП Москомспорта с разгромным счетом – 18:7, сообщает пресс-служба клуба из столицы Татарстана.

Первую четверть казанцы выиграли с относительно скромным преимуществом в два мяча – 4:2. Но уже во втором периоде гости забили шесть голов, тогда как хозяева смогли ответить им только одним.

«В дальнейшем команда перешла на “энергосберегающий режим“», отмечается в сообщении, и постепенно довела разницу между собой и оппонентами до 11 мячей.

При этом «Синтез» победил в столице России после проигранного в тяжелой борьбе матча Лиги чемпионов с венгерским «Сольноком», о котором ранее сообщало ИА «Татар-информ».

«Синтез» (Казань) – ЦОП Москомспорта (Москва) – 18:7 (4:2, 6:1, 5:3, 3:1). 

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