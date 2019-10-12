Медленная походка оказалась связана с ранним старением

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Медленный темп ходьбы оказался связан с ранним старением головного мозга. К такому выводу пришла международная группа исследователей, статья которых опубликована в журнале JAMA Network Open, передает ТАСС.

Длительное время ученые наблюдали за более чем 900 уроженцами новозеландского города Данидина, родившимися в 1972 и 1973 годах. На момент начала эксперимента всем им уже было 45 лет и более. Медики изучали состояние пациентов и опрашивали их о самочувствии, а в завершение с помощью МРТ исследовали их мозг.

В среднем у медленных ходоков и объем мозга, и плотность его коры оказались меньше. У них также обнаружились признаки, обусловленные болезнью малых сосудов, которая может приводить к слабоумию и ишемическим инсультам. В целом мозг таких людей постарел быстрее, чем у их сверстников.

К тому же восемь независимых наблюдателей оценили по фотографиям возраст подопытных. Ходившие медленнее показались им старше передвигавшихся быстрее.

«<...> медленная ходьба становится проблемным признаком задолго до старости», – резюмировал руководивший работой научной группы Терри Моффитт из американского Университета Дьюка.

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