В Казани покажут посвященные вопросам отношений «фильмы с Севера»

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Завтра, 13 октября, в казанском Центре современной культуры «Смена» состоятся показы короткометражных фильмов из программы международного кинофестиваля Films from the North, проходящего в норвежском Тромсе.

Вошедшие в фестивальные программу короткометражки, созданные авторами из стран Скандинавии и из России, посвящены вопросам отношений. Это «диалог о том, что не выразишь словами», отмечают организаторы события.

Анимационный клип северонорвежской инди-группы Kråkesølv «Помни, что жизнь скоротечна» за четыре минуты рассматривает целую жизнь, а 16-минутный фильм «Животное» норвежского режиссера Аасне Ваа Грейброкка посвящен тому, как наивные мечты подростков изменяются при встрече с жестокой реальностью.

Шестиминутная короткометражка «Предложение», также снятая в Норвегии, рассказывает о попытке признаться в чувствах во время лодочной прогулки, тогда как 15-минутный «Галангал» россиянки Марии Лойтер показывает рутинизацию вопросов жизни и смерти в ходе бесед психиатра с пациентами.

Норвежско-шведская 11-минутная картина «Искусство работать в паре» режиссера Тора Бренне посвящена попыткам двух стареющих цирковых акробатов не выпасть из профессии. !6-минутная же «Инфекция» шведа Патрика Эклунда, выдержанная в духе Ингмара Бергмана и пронизанная мрачноватым юмором, демонстрирует борьбу супругов за сохранение распадающегося брака.

Начнутся кинопоказы в 18 часов, отмечает пресс-служба «Смены».

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