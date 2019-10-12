Наставник «Калева» о победе над УНИКСом: Сегодня были хорошо готовы к матчу

(Казань, 12 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер эстонского «Калева» Роберт Штельмахерс, комментируя домашнюю победу над казанским УНИКСом (85:63) в Единой лиге ВТБ, констатировал, что его команда хорошо подготовилась к игре. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Я очень рад сегодняшней победе. Когда вы выигрываете 20 очков, удержать преимущество не очень легко, особенно играя против такой команды, как УНИКС. Но сегодня мы были хорошо готовы к матчу», – отметил он.

Это всего лишь вторая победа «Калева» над УНИКСом в 20 встречах, состоявшихся в рамках Лиги ВТБ. В следующем туре 19 октября в Краснодаре казанцы сыграют с «Локомотивом-Кубанью».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.