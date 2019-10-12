Главный тренер УНИКСа о поражении в Таллине: «Мы выглядели не готовыми к этому матчу»

(Казань, 12 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Наставник казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал гостевое поражение от «Калева» (63:85) в Единой лиге ВТБ, признав, что его команда недооценила соперника. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Прежде всего, поздравляю “Калев“, эстонская команда провела действительно хороший матч сегодня», – отметил специалист.

При этом главный тренер казанцев счел результат встречи шокирующим. «Для нас это большой шок. Есть вещи, которые я не могу объяснить. Может быть, мы немного недооценили соперника. “Калев“ показал впечатляющую игру против “Нижнего Новгорода“, поэтому мы знали, против кого выходим на площадку. Но сегодня мы выглядели не готовыми к этому матчу», – констатировал он.

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