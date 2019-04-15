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Татар-информ

12 октября 2019, 20:50

Здоровье и среда

Влажная и теплая погода сохранится в Татарстане до середины следующей недели

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Здоровье и среда

Влажная и теплая погода сохранится в Татарстане до середины следующей недели

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Осадки, сильный ветер и повышение температуры воздуха приносят с собой атлантические циклоны.

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Согласно предварительному прогнозу татарстанских синоптиков, влажная и относительно теплая погода на территории республики сохранится вплоть до вторника, 15 октября.

Причиной этого потепления являются атлантические циклоны, сменяющие друг друга над большей частью Европейской территории России. «Один за другим циклоны смещаются по северу ЕТР (Европейской территории России – прим. Т-и), принося с собой осадки, сильный порывистый ветер и повышение температуры воздуха», – отмечает Гидрометцентр РТ.

Так, как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в воскресенье, 13 октября, в Татарстане ночью и днем будет дуть сильный юго-западный ветер порывами до 15–20 м/с. Кроме того, местами по республике опустится туман, временами будут идти дожди.

В понедельник, 14-го числа, как ожидают метеорологи, пасмурная, ветреная и дождливая погода сохранится. Лишь днем с уходом атмосферного фронта на восток осадки в регионе постепенно прекратятся.

При этом 13 октября в дневные часы температура воздуха составит от 8 до 13 градусов тепла, а 14-го – от 6 до 11 градусов. Во вторник, 15-го числа, согласно предварительным исследованиям, вероятна «теплая погода, временами с дождем». 

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