«Рубин» сыграл вничью контрольный матч

(Казань, 12 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Рубин» провел контрольный матч с «Оренбургом» в ходе антракта в чемпионате страны, вызванного отборочными матчами чемпионата Европы. Спарринг прошел на базе «Рубина» и завершился со счетом 1:1.

Как информирует пресс-служба клуба, контрольная игра включала два тайма по 40 минут. В первом тайме свой мяч забили гости. Джордже Деспотович оказался первым на подборе и ударом ножницами послал мяч в сетку. «Рубин» много атаковал, в основном через фланг Ташаева и Данченко, однако отыграться сумел уже после перерыва.

С первых минут второго тайма на поле появились Игорь Коновалов и Вячеслав Подберёзкин. Казанцы взяли мяч под контроль и заслуженно забили. После одного из ударов мяч попал в руку игроку «Оренбурга». Пенальти реализовал Евгений Марков.

Хозяева играли без семи игроков-сборников. При этом в главной команде дебютировал центральный защитник молодежной команды Руслан Гаврилов.

Следующий матч в чемпионате страны казанцы проведут 19 октября в Москве со «Спартаком». После 12 туров «Рубин» с 14 очками занимает 12-е место: четыре победы, две ничьи и шесть поражений, разница мячей 8–16. «Спартак» на 13-м месте – также с 14 очками.

«Рубин» (Казань) – «Оренбург» (Оренбург) – 1:1 (0:1).

Голы забили: Марков (61 – с пенальти) – Деспотович (17).

«Рубин»: Ив. Коновалов, Денисов, Гаврилов, Плиев, Данченко, Закиров (Иг. Коновалов, 41), Башкиров (Подберезкин, 41), Кипиани, Ташаев (Закиров, 62), Зуев (Башкиров, 62), Марков.

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