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Татар-информ

12 октября 2019, 20:22

Сельское хозяйство

Татарстан отмечен шестью золотыми медалями выставки «Золотая осень-2019»

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Сельское хозяйство

Татарстан отмечен шестью золотыми медалями выставки «Золотая осень-2019»

Фото: agro.tatarstan.ru

Минсельхозпрод республики удостоен отдельного «золота» за достижения в области животноводства.

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). В ходе работы проходившей в Москве российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019» различные организации Татарстана награждены шестью золотыми и двумя серебряными медалями. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В частности, само Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики удостоено золотой награды «за достижения в области племенного и товарного животноводства». Оба представленных на выставке соловых жеребца татарской породы, из Альметьевского и Лениногорского районов, также отмечены золотыми меделями.

«Кроме того, среди наград Татарстана одно “золото“ – по коровам (СХПК “Татарстан“, они участвуют на выставке второй раз и в прошлом году взяли “серебро“), одно “золото“ – по козам (агрохолдинг “Лукоз“), два “серебра“ (ЗАО “Бирюли“ и ООО “Матюшино“) и одно “золото“ (ООО “Агрофирма "Берсутский"“) – по пушным», – рассказал руководитель Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве Минсельхозпрода РТ Ришат Зарипов.

В ходе награждения представитель республиканского ведомства отметил, что признание заслуг на столь высоком уровне является важным критерием оценки эффективности сделанной работы и будет стимулом к продолжению деятельности в дальнейшем.

В животноводческом блоке выставки Татарстан помимо лошадей татарской породы представляли песцы, куницы, лисицы и другие пушные звери, коровы татарстанского типа холмогорской породы из Балтасинского района и козы – из Сабинского. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе посещения соответствующего павильона ознакомился с татарстанской экспозицией и осмотрел основные виды сельскохозяйственных животных. 

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