«Нефтехимик» укрепил свои ряды двумя новыми форвардами

(Казань, 12 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал контракты с финским форвардом Йонасом Энлундом и шведским нападающим Якобом Берглундом, сообщает пресс-служба КХЛ.

Соглашения рассчитаны до конца нынешнего сезона. Руководство «Нефтехимика» таким образом пытается экстренно улучшить состояние атакующих порядков команды. Клуб потерпел шесть поражений подряд и опустился на 12-е место. В последних играх нижнекамцы не забивали больше одной шайбы.

27-летний Берглунд нынешний сезон начинал в рижском «Динамо», где в восьми матчах забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу.

31-летний Энлунд – ветеран КХЛ. Уроженец Хельсинки на родине играл только в «Таппаре», а вот в Континентальной лиге он успел отметиться в новосибирской «Сибири», московском ЦСКА, питерском СКА, ярославском «Локомотиве» и китайском «Куньлуне». Минувший сезон финн провел в челябинском «Тракторе».

Ранее «Нефтехимик» расстался с канадским форвардом Керби Райкелом, чья игровая форма разочаровала нижнекамцев.

После 18 матчей в активе «Нефтехимика» пять побед и 13 поражений, 13 очков и последнее, 12-е место в Восточной конференции КХЛ. 14 октября нижнекамцы примут дома «Сибирь».

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