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Татар-информ

12 октября 2019, 19:36

Спорт

Футбольный «Нефтехимик» обыграл «Факел» и вышел на четвертое место в ФНЛ

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Спорт

Футбольный «Нефтехимик» обыграл «Факел» и вышел на четвертое место в ФНЛ

Фото: ФК "Нефтехимик"

Клуб из Нижнекамска неожиданно для многих вырвался в число лидеров второй по значимости лиги российского футбола.

(Казань, 12 октября, «Татар-информ», Тимур Касимов). Сегодня в Казани на стадионе «Рубин» нижнекамский «Нефтехимик» принимал ярославский «Шинник» в матче 17-го тура первенства ФНЛ. Стадион в Нижнекамске находится на реконструкции, поэтому свои домашние матчи клуб вынужден проводить в столице Татарстана.

Гости – явные аутсайдеры лиги. На счету команды из Ярославля лишь две победы в турнире и закономерное последнее место. Нижнекамцы напротив, неожиданно для многих закрепились в верхней части турнирной таблицы.

Хозяева открыли счет уже на 7-й минуте игры. Ударом со штрафного отличился Илья Петров.

«Нефтехимик» больше владел мячом и атаковал активнее, но по-настоящему опасных моментов в первом тайме больше не создал. Правда однажды мяч еще раз побывал в сетке ворот голкипера «Факела» Станислава Бугнева, но судья справедливо отменил гол из-за положения вне игры.

Еще по ходу первого тайма наставник гостей Сергей Оборин сделал две замены. Сначала вынужденную: вместо травмированного Павла Яковлева (известного по игре за московский «Спартак» и молодежную сборную России) на поле появился Александр Верулидзе. Затем с поля ушел Владислав Коробкин, которого заменил Илья Мазуров. Эти замены не внесли особых изменений в игру.

В начале второго тайма гости имели шанс сравнять счет. После розыгрыша штрафного удара мяч метался во вратарской «Нефтехимика». К счастью для хозяев, момент не завершился взятием ворот.

Главный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев пытался усилить игру, сделав все разрешенные по регламенту ФНЛ пять замен. Развить преимущество нижнекамцам не удалось, но и грубых ошибок в обороне хозяева не допустили. В результате – 1:0 и восьмая победа «Нефтехимика» в сезоне.

По итогам 17 туров нижнекамцы набрали 29 очков и занимают четвертое место в первенстве ФНЛ (которое по итогам сезона дает право сыграть в стыковых матчах за выход в премьер-лигу).При этом известно, что перед началом сезона руководством клуба ставилась задача всего лишь закрепиться в ФНЛ.

Отвечая на послематчевой пресс-конференции на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ» о том, будет ли «Нефтехимик» пересматривать свои задачи на сезон с учетом нынешней турнирной ситуации, Уткульбаев заметил: «Да, сейчас все идет хорошо. Не будем кривить душой, где-то нам везет. Да, мы наверху, нам это интересно. Неважно, будет перед нами стоять задача выйти в премьер-лигу или нет, мы каждую игру выходим играть на 100%».

По словам Уткульбаева, в зимний перерыв клуб намерен усилить ряд позиций. Однако главный тренер нижнекамцев считает, что излишне оптимистичные задачи могут закрепостить игроков, поэтому о выходе в РПЛ в команде пока не думают. «Плотность в турнирной таблице очень большая. Если расслабимся, ситуация сразу изменится, можем оказаться во второй десятке», – отметил специалист.

В следующем туре 19 октября «Нефтехимик» сыграет в Калиниграде с местной «Балтикой».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Факел» (Воронеж) – 1:0 (1:0).
Гол: Петров (7).
«Нефтехимик»: Голубев, Абдуллин (Кутергин, 73), Ширяев, Потапов, Ситдиков, Канаев, Галиулин (Куликов, 87), Петров, Шадрин (Семенов, 68), Мичуренков (Гилязетдинов, 64), Уридия (Киреев, 75).
«Факел»: Бучнев, Лихачев, Смирнов, Соловьев, Мастерной, Петрусев (Воробьев, 76), Дмитриев, Косянчук (Букия, 89), Рябокобыленко, Коробкин (Мазуров, 36), Яковлев (Верулидзе, 33).
Предупреждения: Абдуллин (2), Верулидзе (50) – Смирнов (43), Шадрин (50), Мазуров (84).
Судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

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