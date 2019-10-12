Умер снимавшийся у Линча и Тарантино актер Роберт Форстер

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). В Лос-Анджелесе на 79-м году жизни скончался американский актер Роберт Форстер. Причиной смерти стало онкологическое заболевание мозга, сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на агента артиста.

Роберт Уоллес Форстер-младший родился 13 июля 1941 года в городе Рочестере (штат Нью-Йорк). После школы поступил в Рочестерский университет и начал участвовать в любительских театральных постановках. Окончив университет, играл в театрах Нью-Йорка, а в 1967-м устроился подсобным рабочим в кинокомпанию 20th Century Fox. В том же году дебютировал в картине Джона Хьюстона «Блики в золотом глазу», где главные роли сыграли Элизабет Тейлор и Марлон Брандо.

Долгое время играл в фильмах второго эшелона. Наиболее известная работа Форстера – роль поручителя Макса Черри в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун», за которую в 1998 году он был номинирован на премию «Оскар». Снимался также у Дэвида Линча в картине 2001 года «Малхолланд Драйв» и в третьем сезоне сериала «Твин Пикс».

Кроме того, актер играл в сериале «Во все тяжкие» и его полнометражном продолжении «El Camino: Во все тяжкие», которая вышла на сервиса Netflix в день его смерти – 11 октября. Всего за более чем 50 лет Роберт Форстер сыграл свыше 170 ролей.

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