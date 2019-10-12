МЧС Татарстана: Туман и сильный ветер представляет серьезную опасность для граждан

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). В МЧС Татарстана напоминают жителям и гостям республики, что туман и сильный ветер могут быть очень опасным.

«По информации ФГБУ "Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан", ночью и днем прогнозируется усиления юго-западного ветра порывами 15-20 м/с, ночью и утром в отдельных районах возможен туман», – рассказали агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

При сильном ветре рекомендуется не выходить без необходимости из дома. На улице не находиться под линиями электропередачи, под вывесками, билбордами, у больших деревьев и у стен домов.

При тумане водителям стоит отложить поездки за город. На дороге выбирать безопасную скорость, избегать резких перестроений и торможений.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.