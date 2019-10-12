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Татар-информ

12 октября 2019, 21:54

Сельское хозяйство

Главе КФХ из Спасского района РТ присвоено почетное звание

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Сельское хозяйство

Главе КФХ из Спасского района РТ присвоено почетное звание

Фото: spas-rt.ru

За 15 лет фермеру пришлось испытать много трудностей, ведь в сельском хозяйстве, особенно в растениеводстве, приходится учитывать все факторы.

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Указом Президента РТ глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сергей Юрков удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан». Об этом пишет выходящая в Болгаре газета «Яна тормыш».

Сергей окончил Иж-Борискинскую среднюю школу, затем сельскохозяйственный техникум и начал работать в колхозе «Заря» механизатором. В 1988 году его как одного из лучших механизаторов района избрали делегатом на IV съезд колхозников, который проходил в Москве. В столице за ударную работу молодого механизатора наградили трактором К-701, что было очень почетно.



А через год Сергея пригласили на работу в местную школу в качестве мастера производственного обучения. С учениками он сразу же нашел общий язык, в тракторах и прочей технике педагог разбирался хорошо. Хотя он и любил свою новую работу, его, агронома по профессии, тянуло в поле. И в 2004 году Сергей организовал свое хозяйство.

За 15 лет фермеру пришлось испытать много трудностей, ведь в сельском хозяйстве, особенно в растениеводстве, которым он в основном и занимается, приходится учитывать все факторы, в том числе и погодные условия, которые в последние годы не особо благоприятствуют земледельцам.

В этом году в хозяйстве своими силами построено зернохранилище площадью 500 кв. метров. Кроме того, куплены новый разбрасыватель и подержанный комбайн «Дон-1500». У главы хозяйства есть и еще планы на будущее, которые он пока держит в секрете.

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