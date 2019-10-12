В Казани ищут пожилого мужчину, который поехал на трамвае на дачу и пропал

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). В Казани ищут 91-летнего мужчину, который поехал на трамвае на дачу и пропал. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили родственники пенсионера.

«91-летний Александр Маклаков ушел из дома в пятницу, 11 октября. Он сел в трамвай шестого маршрута, собирался ехать на дачу, которая находится в районе Компрессорного завода», – уточнили родные пропавшего.

Пенсионер ростом около 160 см, худощавого телосложения, был одет в чёрную куртку, синие брюки, черные сапоги и шапку-кепку с мехом.

Кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины просьба откликнуться по телефонам: 521-55-31 или 8-987-236-09-50

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