Из-за короткого замыкания из ТЦ «Мебельград» в Казани эвакуировали больше 80 человек

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Из-за короткого замыкания из ТЦ «Мебельград» в Казани эвакуировали 83 человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ЧП в торговом центре «Мебельград» на Рахимова поступило около четырех часов вечера.

Пожарно-спасательные подразделения были направлены по второй категории сложности. Прибыв на место, пожарные выяснили, что замкнуло провода, подходящие к зданию торгового центра, огня не было.

Еще до приезда пожарных администрация торгового центра эвакуировала посетителей и персонал – всего 83 человека. Никто из людей не пострадал.

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