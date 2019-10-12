Павел Колобков: В Татарстане 47% населения занимаются спортом

(Казань, 12 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Министр спорта Росии Павел Колобков прокомментировал свой утренний диалог с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Мы совместно подвели итоги работы Дирекции [спортивных и социальных проектов], наметили планы по проведению международных соревнований – в первую очередь по плаванию. Говорили о разработке проекта по дворовым играм. Мы думаем поддерживать направления молодежного спорта, так как это поможет вовлечь большое количество людей в спорт. Думаю, вместе с Татарстаном мы это реализуем», – рассказал министр.

Кроме того, Колобков сообщил, что с Президентом РТ они обсудили партнерские отношения с международными организациями и создание академии ФИНА. «Нам нужно использовать спортивную инфраструктуру не только для проведения соревнований, но и для подготовки спортсменов из различных стран», – объяснил он.

В завершение Павел Колобков отметил: «Проделанная Татарстаном работа в области спорта успешна, так как 47% жителей занимаются спортом, в каждом муниципальном образовании для этого есть все условия».

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