Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью Рады Нигматуллиной

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью скульптора Рады Нигматуллиной – заслуженного художника РФ, народного художника РТ, лауреата Госпремии РТ имени Габдуллы Тукая.

Рада Нигматуллина скончалась накануне, 11 октября, после продолжительной болезни на 89-м году жизни. Прощание с художницей состоится в театре Камала 13 октября в 10 часов утра, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Рада Хусаиновна Нигматуллина родилась 14 апреля 1931 года в Казани. После окончания Казанского художественного училища в 1954-м поступила в Ленинградскую академию художеств. В 1960-м вернулась в Казань и посвятила жизнь служению искусству.

В некрологе отмечается, что Нигматуллина внесла в современное искусство Татарстана «яркую национальную тематику, живописно-импрессионистическую струю, виртуозную композиционность, воздушность и светоносность фактуры и силуэта». Она работала во всех основных видах скульптуры – монументальном, декоративном, станковом искусстве, мелкой пластике, портретном жанре.

В 1956 году Нигматуллина создала композицию «Материнство», впоследствии обретшую всемирную известность. В 1980-е годы ею были созданы серии, посвященные Татарскому государственному академическому театру имени Г. Камала и детским воспоминаниям времен войны.

Кроме того, скульптор создала проекты памятников Галимджану Ибрагимову, Галиаскару Камалу, царице Сююмбике, герою легендарной пьесы Туфана Миннуллина Альмандару. В 2006 году эти работы были представлены на персональной выставке в театре Камала, как и посвященную Габдулле Тукаю серию работ «С любовью к Тукаю». Это 44 многофигурные композиции, созданные совместно с дочерьми – скульпторами Изабеллой Рогожиной и Мариной Нигматуллиной. За создание этой серии в 2007 году они были удостоены Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая.

За свои достижения Рада Нигматуллина была отмечена различным наградами, среди которых – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль РТ «За доблестный труд», медаль «В память 1000-летия Казани».

«Светлая память о Раде Хусаиновне Нигматуллиной, выдающемся скульпторе, оставившем неповторимый след в татарском художественном искусстве, сохранится в наших сердцах», – подчеркивается в некрологе, который подписали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-министр республики Алексей Песошин, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин, директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева, экс-председатель отделения Союза художников России в Татарстане Виктор Аршинов, председатель правления Союза художников РТ Зуфар Гимаев и председатель отделения Союза художников России в Татарстане Ильнур Сиразиев.

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