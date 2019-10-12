Министр спорта РФ: Заявка для проведения в Казани Суперкубка УЕФА-2023 уже сформирована

(Казань, 12 октября. «Татар-информ», Артур Шипилов). Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал желание Казани принять Суперкубок УЕФА в 2023 году.

«Мы поддерживаем заявку от Татарстана и сейчас готовим правительственные гарантии. Потому что соревнования, хотя это всего один матч, требуют специального подхода и специальной подготовки. Мы, конечно, будем заявляться, так как очень хотим в Татарстане провести Суперкубок», – сообщил Колобков журналистам.

Кроме того, министр объяснил, что сама заявка уже сформирована: «Главное сейчас – сформировать государственные гарантии, я думаю, в течение двух недель мы гарантии подпишем и передадим заявочному комитету для передачи в УЕФА».

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