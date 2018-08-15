Трансляцию заседания Совета по предпринимательству можно будет посмотреть на сайте Президента РТ

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). На сайте Президента Татарстана будет организована прямая трансляция XIII расширенного заседания Совета по предпринимательству при Президенте РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Заседание состоится 14 октября и начнется в 10 часов, в нем примут участие более 200 предпринимателей, руководители органов власти республики, представители общественных объединений бизнеса, а также депутаты Госсовета РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на заседании обсудят упрощение процедуры отключения и переподключения газа, вовлечение в оборот заброшенных территорий и нехватку кадров для бизнеса.

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