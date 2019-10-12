Роспотребнадзор проверил столовую казанской школы, где ученик пожаловался на антисанитарию

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Управление Роспотребнадзора по РТ проверило столовую казанской школы № 170, на антисанитарию в которой пожаловался ранее ученик. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Школьник разместил в соцсетях видео, где показал грязные тарелки, муху в напитке и работников столовой, которые работают без перчаток.

«В ходе обследования МБОУ “Школа № 170” помещения обеденного зала чистые, у персонала в достаточном количестве имеются одноразовые перчатки, бракераж готовой продукции проводится своевременно», — следует из сообщения о результатах проверки.

Отмечается, что дирекция школы представила Роспотребнадзору результаты лабораторно-инструментальных исследований безопасности продуктов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.