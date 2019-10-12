Пенсионеры Нижнекамска пригласили пожилых людей Мармариса в гости на Сабантуй

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Группа пенсионеров Нижнекамска посетила турецкий город-побратим Мармарис. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Куратор побратимских связей Ольга Курдюкова рассказала, что в Мармарисе пенсионеры побывали в доме престарелых, где подарили одиноким людям шоколадные конфеты и самодельные игрушки.





После этого в культурном центре гости посетили фотовыставку и провели встречу с активистами местной партии пенсионеров – с которыми обменялись опытом и пригласили на Сабантуй.

«Сегодня еще встречаемся с депутатом, которая занимается движением пенсионеров, и с депутатами городского Совета», – добавила Ольга Курдюкова.





До этого в рамках подобного побратимского тура в Мармарисе побывали дети с ограниченными возможностями здоровья из Нижнекамска.

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