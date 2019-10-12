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Оксана Романова

12 октября 2019, 14:04

Культура

ТЮЗ Казани прощается с Арсением Курченковым, ушедшим со сцены, как кумир Андрей Миронов

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Культура

ТЮЗ Казани прощается с Арсением Курченковым, ушедшим со сцены, как кумир Андрей Миронов

Фото: Салават Камалетдинов, Оксана Романова

Причиной внезапной смерти заслуженного артиста РТ стал обширный инфаркт во время премьеры «Бал. Бесы».

(Казань, 12 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Казань прощается с Заслуженным артистом РТ, любимцем творческого коллектива и посетителей Театра юного зрителя Арсением Курченковым. Причиной внезапной смерти 42-летнего актёра 10 октября на сцене во время спектакля «Бал. Бесы» стал обширный инфаркт. Об этом «Татар-информ» сообщила директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

«Это горе. Сеня ушёл на сцене — как большой артист. Волнение было перед дебютом, это был его дебютный спектакль... И он его сыграл достойно. Он все время отдавался — друзьям, любимым, близким, семье, делу своей жизни — театру. Полностью, без остатка, совсем без инстинкта самосохранения. Играл на разрыв аорты. Мы просто не имеем права быть слабее во имя его памяти. Мы понимаем, что тяжелее всего сейчас его семье: мы должны держаться, чтобы их поддержать», — поделилась с «Татар-информ» воспоминаниями об актёре Горнышева.

Церемония прощания проходит в зрительном зале ТЮЗа, который не смог вместить всех желающих проводить Арсения Курченкова в последний путь. Официальная церемония прощания длится уже час: вереница цветов и слезы нескончаемы.

«Общественность понесла невосполнимую утрату, масштаб которой нам ещё предстоит оценить. Арсений запомнился своими ролями, мастерством исполнения, тысячами поклонников, в памяти которых он останется. Помним, скорбим», — сказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Придя в театр в 1993 году в спектакль «Соловей», Арсений Курченков в дальнейшем служил в нескольких разных театрах, в том числе в Самаре. В Казанский ТЮЗ было несколько пришествий артиста. Во время последнего он познакомился со своей последней супругой, вместе с которой через пару месяцев Курченков ожидал появления ребёнка.

«Это страшная утрата в театральной семье. Бывают незаменимые люди. На нем столько всего держалось. Он был одним из тех актеров, на которых ходят специально», — прокомментировала"Татар-информ" утрату помощник Президента РТ Олеся Балтусова, которую коллектив ТЮЗа считает своим ангелом-хранителем.

Коллеги и друзья вспоминают Арсения Курченкова азартным в каждой своей ипостаси, судьбоносно нарушающим законы театра, самым хорошим, добрым и самым талантливым.

«Прощай, прекрасный человек, прекрасный актёр и дорогой коллега», – подчеркнул, прощаясь с актером народный артист РТ Ильдар Хайруллин (театр Камала).

Кумиром Арсения Курченкова, как однажды он рассказал коллеге Евгению Быльнову, был Андрей Миронов, также скончавшийся на сцене во время спектакля.

В связи с внезапным уходом актёра все спектакли в ТЮЗе были прекращены на три дня. Дальнейший репертуар октября смещен на более поздние даты вплоть до конца ноября.

Арсения Курченкова похоронят на кладбище в Дербышках завтра, 13 октября. От ТЮЗа прощальные автобусы с провожающими отправятся в 9.00.

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