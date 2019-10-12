Вероника Кудерметова: Показала достойный теннис против хороших игроков

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Сегодня Вероника Кудерметова уступила Хизер Уотсон 0:2 (1:6, 4:6) в полуфинале теннисного турнира в Китае и выбыла из дальнейшей борьбы в Tianjin Open. В эксклюзивном комментарии после игры для ИА «Татар-информ» казанская теннисистка рассказала о своих впечатлениях от прошедшего матча и оценила своё выступление во всём турнире.

«Сегодня мало что получалось, было ощущение усталости и медлительности. Возможно, сказался вчерашний матч против Даяны, который завершился очень поздно и которого пришлось весь день прождать на кортах из-за больших задержек. Не хватило времени восстановиться», — рассказала Вероника. Кудерметова отдала должное и сопернице, которая, по мнению россиянки, сегодня действовала лучше и показала отличную игру.

Что касается оценки всего турнира, то несмотря на досадный проигрыш в полуфинале Вероника Кудерметова в целом осталась довольна своим выступлением. «Конечно, цели ставятся всегда самые высокие. И хочется выступать по максимуму, но, к сожалению, не всегда это получается. Я показала достойный теннис в предыдущих матчах против хороших игроков, и это позитивный момент, учитывая что сейчас конец сезона и сказывается накопившаяся усталость», — заявила россиянка.

По словам Вероники, ее ждет выступление в еще одном турнире, Кубке Кремля, и далее — заслуженный отдых.

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