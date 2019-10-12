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Татар-информ

12 октября 2019, 13:10

Спорт

Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Китае

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Спорт

Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Китае

Фото: архив tennis-tatar.ru

В полуфинале Tianjin Open уроженка Казани неожиданно уступила 125-й ракетке мира англичанке Хизер Уотсон.

(Казань, 12 октября, «Татар-информ», Тимур Касимов). Казанская теннисистка Вероника Кудерметова завершила свое выступление на турнире Tianjin Open. В полуфинале соревнований в Китае она неожиданно проиграла 27-летней Хизер Уотсон из Великобритании – 0:2 (1:6, 4:6).

А ведь именно 22-летняя Кудерметова (45-я ракетка мира) считалась безоговорочным фаворитом полуфинала. Букмекеры предлагали за ее победу пониженный коэффициент 1,4. На победу Уотсон, которая занимает 125-ю позицию в рейтинге WTA, можно было поставить с коэффициентом 3,3. И если вчера Кудерметова (будучи потенциальным аутсайдером перед матчем четвертьфинала против украинки Ястремской) посрамила предматчевые ожидания скептиков, то сегодня это сделала уже англичанка.

Матч для Кудерметовой не задался с самого начала. Она сходу проиграла первые три гейма. Четвертый гейм остался за Вероникой, однако это был единственный успех татарстанской теннисистки в первом сете. Далее вновь доминировала Уотсон. Счет первого сета, который продолжался всего 25 минут – 6:1 в пользу англичанки.

Второй сет начался оптимистично для Кудерметовой. Она довольно легко и быстро выиграла свою подачу. Но затем то же самое сделала и Уотсон. Третий гейм на своей подаче Вероника выиграла уже с трудом. И вновь Хизер Уотсон отыгралась на своей подаче - 2:2.

Решающим эпизодом, повлиявшим на ход встречи, стал пятый гейм второго сета. Кудерметова проиграла свою подачу. Затем Уотсон закрепила свой успех – 4:2. Вероника попыталась перехватить инициативу, выиграв гейм на своей подаче, однако в следующем гейме Хизер вновь оказалась сильнее - 5:3.

Кудерметова не сдавалась. Она с большим трудом, но выиграла свою подачу. Причем по ходу отыграла два матч-поинта – 5:4. Однако следующий гейм всё же оказался последним в игре. Уотсон, игравшая в более стабильный теннис, довела матч до победы.


Кудерметова в игре с Уотсон показала слишком низкий процент первых удачных подач. Лишь 44% ударов попали в площадку. Это давало шанс оппонентке на хороший прием вторых подач Вероники, чем она и воспользовалась. Уотсон выиграла 24 очка на приёме.

Следующим турниром Вероники Кудерметовой станет Кубок Кремля, квалификационные игры которого уже начались в Москве. По словам теннисистки, это соревнование станет завершающим для нее в этом году.

Что касается финала турнира Tianjin Open – в нём встретятся Уотсон и Ребекка Петерсон из Швеции. Сегодня скандинавка в трех сетах обыграла Унс Джабир из Туниса – 2:1 (0:6, 6:4,7:5).

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