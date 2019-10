Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Китае

(Казань, 12 октября, «Татар-информ», Тимур Касимов). Казанская теннисистка Вероника Кудерметова завершила свое выступление на турнире Tianjin Open. В полуфинале соревнований в Китае она неожиданно проиграла 27-летней Хизер Уотсон из Великобритании – 0:2 (1:6, 4:6).

А ведь именно 22-летняя Кудерметова (45-я ракетка мира) считалась безоговорочным фаворитом полуфинала. Букмекеры предлагали за ее победу пониженный коэффициент 1,4. На победу Уотсон, которая занимает 125-ю позицию в рейтинге WTA, можно было поставить с коэффициентом 3,3. И если вчера Кудерметова (будучи потенциальным аутсайдером перед матчем четвертьфинала против украинки Ястремской) посрамила предматчевые ожидания скептиков, то сегодня это сделала уже англичанка.

Матч для Кудерметовой не задался с самого начала. Она сходу проиграла первые три гейма. Четвертый гейм остался за Вероникой, однако это был единственный успех татарстанской теннисистки в первом сете. Далее вновь доминировала Уотсон. Счет первого сета, который продолжался всего 25 минут – 6:1 в пользу англичанки.

. @HeatherWatson92 takes the opening set 6-1! #TianjinOpen pic.twitter.com/MccnsUfXHf

Второй сет начался оптимистично для Кудерметовой. Она довольно легко и быстро выиграла свою подачу. Но затем то же самое сделала и Уотсон. Третий гейм на своей подаче Вероника выиграла уже с трудом. И вновь Хизер Уотсон отыгралась на своей подаче - 2:2.

Kudermetova seals an excellent point with an overhead volley! #TianjinOpen pic.twitter.com/NtUnfyyEcf