В Литве объявили 2021-й Годом истории и культуры литовских татар

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Сейм Литвы объявил 2021 год Годом истории и культуры литовских татар, сообщает пресс-служба парламента страны.

700 лет назад великий князь литовский Гедимин образовал союз с татарами, пришедшими в страну вместе с бежавшим ханом Тохтамышем.

«Татары оставили значительный след в истории Литвы, участвовали во всех войнах и восстаниях, боролись за свободу и независимость Литвы. Литовская татарская община внесла значительный вклад в восстановление литовской государственности, истории и культуры, связала свою жизнь с Литвой и является частью ее истории», — цитирует пресс-служба текст резолюции Сейма.

В Литве проживают около 3,2 тыс. татар, более компактно — в Вильнюсском и Алитусском районах. В стране действуют четыре мечети, выпускается ежемесячник Lietuvos totoriai («Татары Литвы»).

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