(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Минспорта России Павлом Колобковым в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов и Колобков обсудили развитие спорта в Татарстане и популяризацию здорового образа жизни. Кроме того, были затронуты вопросы дальнейшего совершенствования спортивной инфраструктуры в республике.

В Казани министр спорта РФ примет участие в заседании набсовета АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», посетит несколько спортивных объектов и встретится со спортсменами и тренерами.

Кроме того, Колобкова ждут на проходящем в Центре гимнастики первенстве мира по бадминтону среди юниоров до 19 лет. Он также проведет встречу с президентом Всемирной федерации бадминтона Поуль-Эриком Хейер Ларсеном.

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