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Татар-информ

12 октября 2019, 12:22

Сельское хозяйствоНаука и образование

«Мы голодными никогда не останемся»: Ирина Потехина оценила продукцию на сельхозярмарке в Казани

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Сельское хозяйствоНаука и образование

«Мы голодными никогда не останемся»: Ирина Потехина оценила продукцию на сельхозярмарке в Казани

Фото: Надежда Гордеева

Особенность традиционной сельхозярмарки в агропромпарке, которую посетила замминистра просвещения РФ, - участие образовательных организаций.

(Казань, 12 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В агропромышленном парке «Казань» сегодня проходит республиканская ярмарка сельскохозяйственной продукции и изделий народно-художественных промыслов с участием образовательных организаций районов Татарстана. Представленные на площадке товары оценила заместитель министра просвещения России Ирина Потехина.

«Очень приятно увидеть не только большой ассортимент замечательной продукции, но и людей, которые приехали сюда, чтобы поделиться со всеми урожаем. Мы все знаем, что самые лучшие продукты — это те, которые приготовлены собственными руками. А самые лучшие привычки — те, которые закладываются в детстве. Мы увидели здесь изделия, изготовленные не только студентами, но и самыми маленькими — дошколятами», — сказала замглавы Минпросвещения.

Ирина Потехина поблагодарила педагогов и руководителей образовательных организаций за «огромный труд не только в изготовлении продукции, но самое главное — в подготовке ребят». «Увидев продукты, которые вы сегодня привезли, можно сказать совершенно точно: “Мы голодными никогда не останемся”», — подчеркнула она.

На ярмарке Ирину Потехину сопровождали заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова и глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов.
Гости обошли практически все подворья, где их встречали с караваем и чак-чаком, а также пообщались с представителями муниципалитетов и образовательных организаций, которые рассказали о своих особенностях и традициях.

Ярмарки в Татарстане уже давно перестали быть просто местом реализации качественной сельскохозяйственной продукции по доступным ценам. Они все больше напоминают праздничное мероприятие. Вот и сегодня муниципалитеты на торговых местах развлекали посетителей песнями, танцами и театрализованными номерами.

Кроме того, представители районов предлагали всем желающим попробовать произведенные продукты, кулинарные изделия. Почетные гости, например, не отказались угоститься свежеиспеченными блинами, татарской национальной выпечкой, вареньем и горячим чаем. Более того, Ирина Потехина и Татьяна Ларионова приняли приглашение Мензелинской школы-интерната прокатиться по ярмарочной площадке в экипаже, запряженным пони.

Традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки стартовали в Татарстане 14 сентября. Сельхозярмарки проводятся еженедельно по субботам, их работа продлится до Нового года.

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