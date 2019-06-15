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Татар-информ

12 октября 2019, 11:38

Hi-Tech

Вице-премьер Татарстана предложил всем IT-шникам России встретить старость в Иннополисе

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Hi-Tech

Вице-премьер Татарстана предложил всем IT-шникам России встретить старость в Иннополисе

Фото: архив/Александр Эшкинин

В Иннополисе открылась крупнейшая региональная IT-конференция «Стачка», где расскажут про умные города, девушек в IT и новейшие разработки.

(Иннополис, 12 октября, «Татар-информ, Аделя Зиатдинова). Сегодня в Иннополисе открылась крупнейшая региональная IT-конференция «Стачка», где обсудят тренды развития IT-сферы.

«Сегодня мы встречаем первую выездную “Стачку” — замечательное отраслевое мероприятие. Я очень надеюсь, что вы все полюбите этот город. Вы можете посмотреть, как сегодня все развивается. Приглашаю всех здесь основать свои компании и встретить старость», — сказал заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.

Роман Шайхутдинов пожелал всем отличного настроения, завязать больше контактов, больше позитива, большое внимания друг к другу, и чтобы у всех участников здесь стартовали новые проекты.

В качестве спикеров осенней «Стачки» выступят ведущие эксперты IT-отрасли России.

На конференции будут работать новые секции, учитывающие тренды развития IT-сферы. Они поделены на четыре блока: «Разработка», Digital, «Карьера и образование» и «Тренды». Среди секций – такие, как «Умный город», «Девушки в IT», «Лидогенерация и SMM», «ИИ» и GameDev.

«Стачка.Иннополис» проходит 12-13 октября в Университете Иннополис и Технопарке им. А. С. Попова.

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