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Татар-информ

12 октября 2019, 11:02

Здоровье и среда

Владимир Вавилов: В Казань приезжают со всей страны за опытом организации хосписов

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Здоровье и среда

Владимир Вавилов: В Казань приезжают со всей страны за опытом организации хосписов

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Сегодня во всем мире отмечают День хосписной и паллиативной помощи.

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). В Казань приезжают специалисты со всей страны, чтобы ознакомиться с опытом столицы Татарстана в части организации хосписов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал депутат Госсовета РТ, председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

Сегодня — во вторую субботу октября — отмечается Всемирный день хосписной и паллиативной помощи. В России в ней нуждаются 1 млн 300 тыс. человек, из которых 6 тыс. — жители Татарстана.

Паллиативная помощь помогает улучшить качество жизнь пациентов и их семей, которые столкнулись с опасной для жизни болезнью. Она помогает облегчить боль и другие симптомы, причиняющие страдания. Развитие паллиативной помощи в России предусмотрено национальными проектами и принятым соответствующим законом.

«Недавно к нам приезжали из Башкортостана, изучали проект и систему работы нашего хосписа. Буквально накануне у нас побывал отец Дионисий из Крыма — там, под Симферополем выделена земля под будущий хоспис. Это не может не радовать. Потребность в хосписной и паллиативной помощи очень велика!» — рассказал Владимир Вавилов.

По его словам, система паллиативной помощи начала развиваться, выделяются соответствующие гранты. В Казани, в частности, сейчас оформляют участок под второй хоспис, который включит в себя два отделения для взрослых пациентов.

В понедельник, 15 октября, специалисты отправятся в Сабинский и Кукморский районы — там планируется создать кабинеты выездной паллиативной службы. «Со временем такие кабинеты мы планируем организовать по всей республике», — отметил депутат Госсовета РТ.

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