Одного взрослого и троих детей спасли из пожара, вспыхнувшего ночью в Альметьевске

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Одного взрослого и троих детей спасли из пожара, вспыхнувшего ночью в многоквартирном доме в Альметьевске. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 0.55 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Ризы Фахретдина», – рассказали агентству в МЧС.

Пожарные ПСЧ № 15, прибывшие по вызову, установили, что из окон пятого этажа валит черный дым. К моменту прибытия огнеборцев из дома самостоятельно вышли 20 жильцов. Они рассказали, что горят бесхозные мебель и вещи в общем коридоре на 5-м этаже.

Помощь потребовалась жильцам верхнего этажа. Одного взрослого и троих детей с помощью масок спасаемого вывели на улицу. Также эвакуировали 11 человек с нижних этажей.

В результате огнем были уничтожены мебель и вещи на площади 10 квадратных метров. Предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем.

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