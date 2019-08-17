В Татарстане почти полностью завершили программу капремонта многоквартирных домов

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). В Татарстане на 95% завершили программу капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Татарстана провел Президент республики Рустам Минниханов, в нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ирек Файзуллин доложил также о строительстве детских садов в рамках нацпроекта «Демография». В Татарстане было запланировано строительство 30 таких объектов с созданием 6 тыс. 130 мест, в том числе 3 тыс. 110 ясельных. На сегодняшний день 24 детсада уже построены и получили разрешения на ввод в эксплуатацию, на остальных объектах работы еще ведутся.

Кроме того, завершен капремонт всех 29 запланированных общеобразовательных организаций и 9 коррекционных школ, а также 100 детсадов. В 12 дошкольных учреждениях работы продолжаются.

Выполнен капитальный ремонт 13 ресурсных центров, 6 зданий (помещений) молодежных центров РТ, 3 детских оздоровительных лагерей, 34 объектов культурного назначения, 9 помещений муниципальных архивов и 27 учреждений социального обслуживания.

Полностью завершен также капремонт подростковых клубов и зданий исполкомов поселений муниципальных образований республики.

Министр отчитался также о строительстве 11 сельских клубов, 10 зданий советов (исполкомов) поселений и 103 универсальных спортплощадок. Также по программе развития первичной медико-санитарной помощи в Татарстане построены 34 ФАПа, 6 врачебных амбулаторий и отремонтировано 8 объектов здравоохранения.

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