Находящегося почти год в федеральном розыске за кражу жителя Башкирии поймали в Казани

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Находящегося почти год в федеральном розыске за кражу жителя Башкирии поймали росгвардейцы в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.
«Около пяти часов вечера экипаж группы задержания вневедомственной охраны Казанского УВО Росгвардии, патрулируя по улице Мавлютова, обратил внимание на мужчину. Внешность прохожего совпадала с приметами гражданина, объявленного в розыск за совершение преступления», – рассказали агентству в пресс-службе управления.
Мужчину остановили и проверили документы. Задержанным оказался 40-летний безработный житель Башкирии, который с февраля текущего года находился в федеральном розыске за кражу.
Злоумышленника задержали и передали полицейским.