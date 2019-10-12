Находящегося почти год в федеральном розыске за кражу жителя Башкирии поймали в Казани

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Находящегося почти год в федеральном розыске за кражу жителя Башкирии поймали росгвардейцы в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.



«Около пяти часов вечера экипаж группы задержания вневедомственной охраны Казанского УВО Росгвардии, патрулируя по улице Мавлютова, обратил внимание на мужчину. Внешность прохожего совпадала с приметами гражданина, объявленного в розыск за совершение преступления», – рассказали агентству в пресс-службе управления.

Мужчину остановили и проверили документы. Задержанным оказался 40-летний безработный житель Башкирии, который с февраля текущего года находился в федеральном розыске за кражу.

Злоумышленника задержали и передали полицейским.

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