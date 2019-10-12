(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Курение в доме привело к пожару, в котором погиб 62-летний житель Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В пятницу, 11 октября, в 9.46 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило несколько звонков о горении дома в селе Новое Чекурское. Звонившие сообщали, что в доме находится человек», – рассказали в МЧС РТ.

На место выехали пожарные по первому повышенному номеру вызова. Огнеборцев встретили соседи погорельцев и рассказали, что хозяйки в момент возгорания в доме не было, а в жилище может находиться ее сожитель.

К этому моменту огонь полностью охватил дом и надворные постройки. Порядка часа потребовалось пожарным, чтобы полностью справиться с огнем. Во время осмотра сгоревших конструкций в доме было обнаружено тело 62-летнего мужчины.

Площадь пожара составила 148 кв. метров. Предварительная причина трагедии – неосторожность при курения.

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