В Челнах пожарные вынесли из горящей квартиры 90-летнего инвалида

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах пожарные вынесли из горящей квартиры пожилого инвалида. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне около полуночи на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в доме № 9 по Шамиля Усманова горит квартира, внутри находится 90-летний инвалид», – рассказали в МЧС.

Меньше пяти минут потребовалось пожарным, чтобы прибыть на место вызова. Сотрудники ПСЧ № 56 обнаружили пожилого мужчину в спальне на кровати. Мужчину с помощью маски спасаемого вынесли на улицу, где передали медикам «скорой».

Площадь пожара составила 3 кв. метра. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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