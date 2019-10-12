О зарождении жизни и возникновении разума с точки зрения математики расскажут в Казани

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Сегодня, 12 октября, в казанском Центре современной культуры «Смена» состоится последняя лекция первой части научно-популярного цикла «Что математика дает нам понять про нас самих?».

Выступление ассистента кафедры математического анализа КФУ, кандидата физико-математических наук Андрея Новикова «Эрос и Танатос: случайная жизнь и закономерная смерть (или казино всегда в выигрыше)» будет посвящено роли случайности в мироздании.

Слушатели смогут узнать о том, «как понимать зарождение живого и как понимать возникновение разума», а также о том, одиноко ли человечество во Вселенной.

Событие начнется в 18 часов. За два часа до этого в «Смене» пройдет презентация фотоальбома известного фотографа Фарита Губаева «Казань-Париж», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.